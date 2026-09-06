Nedim Sladić najavio promjenu vremena: Nakon 10. septembra stiže osjetno osvježenje

Iako će početak septembra donijeti još nekoliko vrlo toplih dana, prema prognozama meteorologa Nedima Sladića, nakon 10. septembra očekuje se osjetnija promjena vremenskih prilika.

Sladić navodi da će i u narednom periodu biti prilika za kupanje i sunčanje, posebno na Jadranu, gdje je more i dalje veoma toplo. Površinska temperatura mora kreće se između 26 i 29 stepeni, dok će temperature zraka biti nešto niže nego tokom prethodnog perioda.

Promjenu vremena donijet će i pljuskovi koji se očekuju krajem naredne radne sedmice. Kiša bi, prema Sladićevim riječima, mogla djelimično ublažiti problem suše, ali se ne očekuje njen potpuni prekid.

Padavine će posebno dobro doći područjima koja su trenutno pogođena požarima, dok bi nastavak kišnog perioda mogao donijeti određeno poboljšanje situacije.

Značajniji pad temperatura očekuje se nakon 10. septembra. Sladić ističe da će tada biti prijatnije nego početkom naredne sedmice, naročito tokom jutra i večeri kada će biti potrebna toplija garderoba.

Ipak, dnevne temperature i dalje će se zadržavati u okvirima toplog vremena, uz vrijednosti od 25 i više stepeni, što znači da će tokom dana u mnogim krajevima i dalje biti dovoljno toplo za kratke rukave.

Dakle, ljeto se još neće potpuno povući, ali će nakon 10. septembra uslijediti primjetno osvježenje, posebno u jutarnjim i večernjim satima.