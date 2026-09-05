Sloboda do pobjede protiv TOŠK-a u utakmici sa šest golova

Fudbaleri Slobode upisali su novu pobjedu u WWin Prvoj ligi Federacije BiH. Tuzlaci su na stadionu Tušanj u susretu četvrtog kola savladali TOŠK iz Tešnja rezultatom 4:2.

Nakon poraza od Budućnosti u Banovićima, ekipa Slobode od početka utakmice nametnula je svoj ritam i pokazala želju da se vrati pobjedama.

Domaći su do prednosti stigli već u 10. minuti kada je Mehanović pogodio za 1:0. TOŠK je odgovorio devet minuta kasnije, a strijelac za izjednačenje bio je Delić.

Sloboda je ipak na odmor otišla s prednošću. U 43. minuti Nathan je zatresao mrežu gostiju za 2:1.

Nastavak susreta donio je novu dominaciju domaćeg sastava. Samo četiri minute nakon početka drugog poluvremena Husejinović je pogodio za 3:1, dok je Salkanović u 84. minuti povisio na 4:1.

TOŠK je u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspio postići još jedan pogodak i postaviti konačnih 4:2.

Sloboda nakon nepotpunog četvrtog kola ima sedam bodova i trenutno zauzima četvrto mjesto na tabeli.

Tuzlake u narednom kolu očekuje gostovanje kod Zvijezde u Gradačcu, dok će TOŠK na svom terenu dočekati Travnik.