Baby Party u Tuzli: Plava Medical Group obilježila deset godina rada porodilišta

Baby Party Plava Medical Group održan je danas u Tuzli povodom obilježavanja deset godina rada porodilišta ove zdravstvene ustanove, a druženje je okupilo djecu, roditelje i porodice koje su tokom protekle decenije bile dio ove priče.

Program je održan u prostorijama Plava Medical Group u Simin Hanu, gdje su za najmlađe i njihove roditelje pripremljeni zabavni sadržaji, takmičenja za bebe i roditelje, pokloni partnera i zajedničko druženje.

Ovogodišnji Baby Party bio je posebno posvećen jubileju, desetoj godišnjici rada porodilišta Plava Medical Group, koje je, prema navodima ove zdravstvene ustanove, prvo privatno porodilište u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Deset godina rada porodilišta Plava Medical Group

Tokom proteklih deset godina u ovom porodilištu rođene su hiljade beba, a današnje obilježavanje bilo je prilika da se brojne porodice ponovo susretnu s medicinskim timom koji je bio uz njih tokom jednog od najvažnijih životnih trenutaka.

Organizatori su za ovogodišnje izdanje pripremili najveći Baby Party do sada, uz sadržaje namijenjene i djeci i roditeljima.

Poseban dio događaja bilo je upravo ponovno okupljanje porodica čija su djeca rođena u porodilištu Plava Medical Group, čime je obilježavanje jubileja dobilo i karakter zajedničkog susreta nakon deset godina rada.

Baby Party Plava Medical Group tako je ove godine protekao u znaku jubileja, druženja porodica i obilježavanja decenije rada porodilišta.