Međunarodni dan babica obilježava se 5. maja, kao prilika da se ukaže na važnost ovog poziva i ulogu babica u zaštiti zdravlja majki i novorođenčadi.

Babice su često među prvim osobama koje pružaju podršku trudnicama, porodiljama i majkama nakon poroda. Njihov posao ne odnosi se samo na prisustvo pri porodu, nego i na savjetovanje, praćenje zdravstvenog stanja, edukaciju i emocionalnu podršku ženama u jednom od najvažnijih perioda života.

Međunarodni dan babica podsjeća i na potrebu jačanja zdravstvenih sistema, ulaganja u stručno osoblje i bolje uslove rada za babice. Njihov doprinos posebno je važan u porodilištima, domovima zdravlja i lokalnim zajednicama, gdje svakodnevno pomažu majkama i bebama.

Ovaj datum obilježava se širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o značaju babica, ali i o izazovima s kojima se susreću u radu. Njihova stručnost, posvećenost i podrška od velikog su značaja za siguran porod i zdrav početak života novorođenčadi.