Završena prva faza radova: Porodilje u UKC-u sada borave u znatno boljim uslovima

Iz ovog…

u ovo…

Ovako danas izgleda Odjel babinjare u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, gdje će od sada boraviti porodilje sa svojim bebama. Porodilje će u rekonstruisanom dijelu Klinike sada imati mnogo bolje uslove nego ranijih godina. Sve je potpuno novo, od zajedničkih soba i apartmana, do kupatila.

„Jučer smo sa pacijenticama prešli na ovaj Odjel. Mi imamo praktično sada potpuno novi prostor, koji ambijentalno izgleda poputno drugačije nego prije. Vršila se promjena i rekonstrukcija na oko 700m2 prostora. Sve što vidite praktično je trpilo zamjenu, promjenu od unutrašnje stolarije, podizanja estriha, zamjena radijatora, kompletna elektronenergetska mreža, UPS, niskonaponska agregatna mreža, zatim nova otvorena rađaona i tako dalje“, rekao je za RTV Slon prim.dr. Adnan Babović, načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.

Ono što je posebno značajno je i to što su postavljene nove elektroinstalacije, odnosno kablovi preko kojih se ne može širiti požar, kao i vrata koja su također otporna na vatru. Nakon što je okončana prva faza radova, u planu su druga i treća, čime bi Klinika za ginekologiju i akušerstvo prošla kroz totalnu rekonstrukciju.

„Druga i treća faza je rekonstrukcija rađaonske sale i rekonstrukcija novorođenačkog boksa, znači tamo gdje se prihvataju bebe i to je taj takozvani dječiji box. Za rekonstrukciju te druge i treće faze imamo također obećanja da će ići u realizaciju, pa čak se govori o dobranim sredstvima za to. Tad, kad se to završi, mi možemo govoriti o rekonstrukciji kompletnog prodališta. A evo, ova prva faza je jako bitna faza jer je ovo projekat koji je građevinski i materialno najzahtjevniji”, navodi dr. Babović.

U novim prostorijama su smještene majke koje su se porodile tokom prethodna dva dana. Među njima je i Šejla, kojoj je ovo bio drugi porod u posljednje dvije godine u UKC-u Tuzla. Kaže da se uslovi boravka od prije dvije godine i danas ne mogu porediti.

„Bilo nas je tada pet, a sad sam sama. Najviše što mi godi je što imam svoje kupatilo. Sve je sređeno, sve čisto, puno, puno bolje“, kaže nam porodilja Šejla Hodžić.

U novim prostorijama na Odjelu babinjare kratko su boravile i trojke koje su rođene prije nekoliko dana. Tri djevojčice sada su prebačene u Kliniku za pedijatriju. Načelnik Klinike za ginekologiju ističe da su ovakvi porođaji rijetki, ali i da je pravo čudo da su u samo godinu dana u UKC-u bila dva tri takva poroda.

„Imali smo neposredno poslije jednog vikenda koji je zaista bio boom vikend, kada nam se rodilo 37 novorođenčadi, imali smo dan ili dva poslije toga vikenda i porođaj trojki. To su prve trojke ove godine. A vidite, incidenca rađanja trojki je otprilike na 5-6 hiljada porođaja. Znači, mi smo prošle godine imali dvoje trojke rođene, što bi značilo po ovoj incidenci da bi mi to trebali da vidimo jednom u dvije godine. A evo, imali smo već na početku ove godine još jedne trojke, tri predivne curice koje su s majkom trenutno na pedijatriji jer su malo požurile sa porođajem“, kazao je prim.dr. Adnan Babović, načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.

Tokom prošle godine rođeno je više od 2.500 beba. Iz Klinike za ginekologiju ističu da će Odjel babinjara u narednim mjesecima biti dodatno obogaćen, s obzirom da se traže donatori za nabavku televizora i drugih malih aparata koji će porodiljama još više olakšati boravak u Klinici u najljepšim danima njihovih života.