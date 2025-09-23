Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je 14 beba

Tuzla servis za 23. septembar 2025. godine:

U Tuzli je uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja, kako je saopćeno iz JKP Vodovod i kanalizacija.

Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir u protekla 24 sata narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, a zabilježeno je devet saobraćajnih nesreća, navodi se u izvještaju MUP-a TK.

Ekipe Službe hitne medicinske pomoći pružile su 250 zdravstvenih usluga, prema podacima Hitne pomoći Tuzla.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je šest intervencija u protekla 24 sata, kako je saopćeno iz ove službe.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je 11 beba, sedam dječaka i četiri djevojčice, dok su u privatnom porodilištu Plava Medical Group na svijet došla tri dječaka.

Odvoz smeća na području Tuzle odvija se prema utvrđenom rasporedu, saopćeno je iz JKP Komunalac.

U protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava, stoji u izvještaju Operativnog centra Civilne zaštite Tuzla.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizirana je svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, navode iz Službe za transfuziologiju.