Neobični zvukovi iz klima-uređaja mogu biti znak ozbiljnog kvara

Tokom vrelih ljetnih dana klima-uređaji jedan su od najopterećenijih uređaja u domaćinstvu. Dok rade tiho i bez problema, rijetko razmišljamo o njihovom održavanju, ali pojava neobičnih zvukova može biti prvi znak da je došlo do kvara.

Pucketanje, lupanje ili zveckanje mogu ukazivati na različite probleme. Kod vanjske jedinice uzrok može biti predmet koji je dospio u ventilator, ali zvuk može nastati i zbog labavih dijelova, oštećenih lopatica ventilatora ili problema s kompresorom. Ako se neuobičajen zvuk pojavio iznenada i ne prestaje, preporučuje se provjera uređaja.

Škripanje ili cviljenje također ne treba ignorisati. Takvi zvukovi mogu biti povezani s istrošenim ležajevima motora ventilatora ili drugim pokretnim dijelovima. Ako se problem zanemari, kvar se s vremenom može pogoršati.

Neobično glasno ili isprekidano zujanje može ukazivati na problem s električnim komponentama klima-uređaja. Budući da je riječ o električnom sistemu, ovakve kvarove nije preporučljivo pokušavati otkloniti samostalno.

Ako se iz klima-uređaja čuje šištanje, uzrok može biti problem s protokom zraka, ali i curenje rashladnog sredstva. Posebno je važno obratiti pažnju ako uređaj istovremeno slabije hladi prostoriju.

Klokotanje ili zvuk sličan proticanju vode može ukazivati na problem s odvodom kondenzata. Tokom rada klima-uređaj stvara kondenzat koji se odvodi kroz odvodnu cijev. Ukoliko je odvod začepljen, voda se može zadržavati i početi curiti iz unutrašnje jedinice.

Zbog toga neobične zvukove iz klima-uređaja ne treba zanemarivati. Pravovremena provjera može pomoći da se manji problem riješi prije nego što preraste u ozbiljniji kvar i zahtijeva skuplju popravku.