Spavanje sa klimom tokom ljetnih noći: Evo na šta treba obratiti pažnju

Spavanje sa klimom tokom ljetnih noći mnogima olakšava odmor, posebno kada se temperatura ne spušta ni nakon zalaska sunca, ali način korištenja klima uređaja može značajno uticati na kvalitet sna.

Klima uređaj nije štetan sam po sebi, ali problem može nastati kada radi cijelu noć, kada je temperatura podešena prenisko ili kada hladan zrak direktno puše prema krevetu. U takvim uslovima san može postati isprekidan, a ujutro se može javiti osjećaj umora, ukočenosti ili suhoće u grlu.

Mnogi prostoriju pred spavanje rashlade na 21 ili 22 stepena, jer je soba tokom dana bila zagrijana. Međutim, kako temperatura tokom noći opada, klima nastavlja raditi istim intenzitetom. Ako prostor postane previše hladan, organizam troši dodatnu energiju kako bi održao tjelesnu temperaturu, zbog čega se osoba može češće buditi i teže ulaziti u fazu dubokog sna.

Zbog toga se preporučuje umjereno korištenje klima uređaja, uz podešavanje tajmera da se isključi nakon sat ili dva od odlaska na spavanje. Na taj način prostorija ostaje dovoljno rashlađena za lakše uspavljivanje, ali se izbjegava pretjerano hlađenje tokom ostatka noći.

Spavanje sa klimom može izazvati nelagodu i zbog suhog zraka. Kod osjetljivijih osoba mogu se javiti suho grlo, zapušen nos, iritacija očiju ili disajnih puteva. Posebno treba obratiti pažnju na redovno čišćenje filtera, jer se u njima mogu zadržavati prašina, polen i drugi alergeni.

Važno je i da klima ne puše direktno prema osobi koja spava. Hladan zrak usmjeren ka vratu, ramenima ili leđima može dovesti do napetosti mišića i ukočenosti, naročito kod osoba koje već imaju probleme s kičmom ili bolovima u leđima.

Osim uticaja na san, klima koja radi cijelu noć povećava i potrošnju električne energije. Korištenje tajmera ili automatskog režima rada može smanjiti troškove, ali i produžiti vijek trajanja samog uređaja.

Kako bi spavanje sa klimom bilo ugodnije, prostoriju je dobro provjetriti pred odlazak na spavanje, tokom dana držati spuštene roletne ili zavjese, koristiti laganiju posteljinu i izbjegavati prenisku temperaturu. Umjereno rashlađena prostorija može pomoći da se lakše zaspi i da se tokom ljetnih noći tijelo odmori bez nepotrebnog buđenja.