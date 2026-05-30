Dugme na klimi koje mnogi ignorišu može riješiti neugodan miris u prostoriji

Tokom ljetnih mjeseci klima uređaji rade gotovo neprestano, ali mnogi korisnici ne znaju da se na daljinskom upravljaču često nalazi funkcija koja može pomoći kod jednog od najčešćih problema, neugodnog mirisa ustajalog zraka.

Riječ je o dugmetu “Clean” ili sličnim opcijama poput “Self-Clean”, koje pokreću automatsko čišćenje unutrašnje jedinice klima uređaja. Zbog stalne kondenzacije i nakupljanja prašine, unutrašnjost klime može postati pogodno mjesto za razvoj plijesni i bakterija. Upravo one najčešće uzrokuju prepoznatljiv neugodan miris koji se širi prostorijom kada se klima uključi.

Ova funkcija osmišljena je kako bi se problem spriječio na vrijeme, jer pomaže da ključni dijelovi unutrašnje jedinice ostanu čišći i suhlji, bez potrebe za čestim i skupim intervencijama.

Kako radi funkcija samočišćenja?

Proces samočišćenja koristi mehanizam hlađenja samog uređaja kako bi uklonio nakupljene nečistoće. Kada se pritisne dugme “Clean”, klima pokreće ciklus koji obično traje od 15 do 45 minuta.

U prvoj fazi uređaj naglo spušta temperaturu isparivača, zbog čega se na njegovoj površini stvara tanak sloj leda. Taj led na sebe veže prašinu, masnoću i spore plijesni koje su se nakupile unutar uređaja.

Nakon faze zaleđivanja počinje odmrzavanje. Led se topi, a voda koja nastaje ispire zarobljene čestice s isparivača i odvodi ih kroz odvodno crijevo.

Završni korak je sušenje, koje je posebno važno. Uređaj aktivira ventilator koji puše zrak preko unutrašnjih dijelova kako bi se uklonila preostala vlaga i smanjila mogućnost ponovnog razvoja mikroorganizama. Tokom procesa na ekranu se najčešće prikazuje oznaka “Cl”, a po završetku se uređaj obično sam isključuje.

Zašto je ova opcija korisna?

Redovno korištenje funkcije samočišćenja može donijeti više koristi, posebno kada je riječ o kvalitetu zraka u prostoru. Uklanjanjem plijesni i bakterija smanjuje se rizik od alergijskih reakcija i respiratornih tegoba, što je naročito važno za porodice s djecom, starije osobe i ljude osjetljive na kvalitet zraka.

Osim zdravstvenih prednosti, čista unutrašnja jedinica radi efikasnije. Sloj prljavštine na isparivaču djeluje kao izolator, smanjuje protok zraka i slabi sposobnost hlađenja. Kada je klima zaprljana, mora raditi jače kako bi postigla zadanu temperaturu, što može povećati potrošnju električne energije.

Testiranja su pokazala da klima uređaji s tehnologijom samočišćenja tri puta bolje održavaju performanse protoka zraka u poređenju s uređajima koji nemaju tu funkciju. To može značiti manju potrošnju energije, bolji rad uređaja i duži vijek trajanja klime.

Samočišćenje ne mijenja redovan servis

Iako je funkcija “Clean” veoma korisna, važno je znati da ona ne može u potpunosti zamijeniti godišnji profesionalni servis klima uređaja. Serviseri tokom redovnog pregleda provjeravaju cijeli sistem, uključujući vanjsku jedinicu, nivo ispravnosti rada i čišćenje filtera, što ova funkcija ne obuhvata u potpunosti.

Ipak, opcija samočišćenja predstavlja dobru preventivnu mjeru jer smanjuje nakupljanje prljavštine između dva servisa. Ako imate noviji klima uređaj, vrijedi provjeriti uputstvo i vidjeti da li vaš daljinski upravljač ima dugme “Clean”, “Self-Clean” ili sličnu oznaku.

Redovno korištenje ove funkcije može pomoći da zrak u domu bude svježiji, uređaj efikasniji, a neugodni mirisi rjeđi.