Grad Živinice poništio dio javnog oglasa za prijem namještenika

Grad Živinice poništio je dio javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organ uprave, a odluka se odnosi na jednu od ranije oglašenih pozicija.
Riječ je o Javnom oglasu broj 01/2-04-89-1963/26 od 17. augusta 2026. godine, koji je objavljen 19. augusta u dnevnim novinama „AVAZ-ROTO PRESS“ i na službenoj internet stranici Grada Živinice.
Poništenje se odnosi na poziciju višeg referenta za geodetske poslove, digitalni arhiv i adresni registar u Službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, Odsjek za geodetske poslove.
Za ovu poziciju bio je predviđen prijem jednog izvršioca na neodređeno vrijeme.
Odluku o tome da je Grad Živinice poništio dio javnog oglasa donio je gradonačelnik, na osnovu odredbi Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
Ostali dijelovi javnog oglasa ovom odlukom nisu navedeni kao predmet poništenja.