Grad Živinice poništio dio javnog oglasa za prijem namještenika

Grad Živinice poništio je dio javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u organ uprave, a odluka se odnosi na jednu od ranije oglašenih pozicija.

Riječ je o Javnom oglasu broj 01/2-04-89-1963/26 od 17. augusta 2026. godine, koji je objavljen 19. augusta u dnevnim novinama „AVAZ-ROTO PRESS“ i na službenoj internet stranici Grada Živinice.

Poništenje se odnosi na poziciju višeg referenta za geodetske poslove, digitalni arhiv i adresni registar u Službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, Odsjek za geodetske poslove.

Za ovu poziciju bio je predviđen prijem jednog izvršioca na neodređeno vrijeme.

Odluku o tome da je Grad Živinice poništio dio javnog oglasa donio je gradonačelnik, na osnovu odredbi Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Ostali dijelovi javnog oglasa ovom odlukom nisu navedeni kao predmet poništenja.