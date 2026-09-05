Otvoren Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, posjetiocima od danas besplatan ulaz

Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo svečano je otvoren u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a novu muzejsku instituciju Islamske zajednice u BiH otvorio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Muzej je osnovan s ciljem prikupljanja, čuvanja, istraživanja i predstavljanja islamskog kulturnog naslijeđa, s posebnim naglaskom na bošnjačko iskustvo islama oblikovano tokom višestoljetnog života na evropskom tlu.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice, diplomatskog kora, kulturnih i obrazovnih institucija, naučni i kulturni radnici, saradnici Muzeja i brojni gosti.

Reisul-ulema Kavazović poručio je da je riječ o važnom danu koji se čekao gotovo cijelo stoljeće, ističući da je otvaranje Muzeja tek početak dugoročnog procesa očuvanja i predstavljanja islamske kulturne baštine u Bosni i Hercegovini.

Naglasio je da je cilj sačuvati kulturno i duhovno naslijeđe koje je stoljećima oblikovalo identitet ovdašnjih muslimana i povezivalo ih s drugim dijelovima svijeta.

Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo smješten u tri historijska prostora

Stalna muzejska postavka raspoređena je u tri galerije, u Gazi Husrev-begovom hanikahu, Kuršumlija medresi i Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Hanikah i Kuršumlija medresa imaju status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zbog čega i sami prostori u kojima je smješten Muzej predstavljaju dio muzejske priče.

Postavka obuhvata različite periode i segmente islamskog kulturnog naslijeđa, od rukopisa Kur'ana i kaligrafskih radova do predmeta izrađenih od drveta, metala i platna.

Kroz različite tematske cjeline predstavljeni su islamska umjetnost, arhitektura, duhovnost, svakodnevni život, zanatstvo, kultura knjige, obrazovanje i susret različitih tradicija.

Kavazović je naglasio da Muzej nije zamišljen samo kao prostor čuvanja prošlosti, nego kao mjesto kulture, edukacije i dijaloga koje bi trebalo okupljati istraživače, studente i turiste iz različitih dijelova svijeta.

Na projektu Muzeja radilo se šest godina, dok sama ideja o njegovom osnivanju seže još u period između dva svjetska rata.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH Dževad Hodžić ocijenio je ovaj projekat jednim od najznačajnijih projekata Uprave i Islamske zajednice u cjelini.

Prema njegovim riječima, Muzej omogućava da se islamska kultura i historija predstave široj publici kroz predmete i priče koje svjedoče o životu, obrazovanju, kulturi i međuljudskim odnosima u različitim historijskim periodima.

Direktor Muzeja Amir Sakić istakao je da otvaranje ove institucije predstavlja ostvarenje ideje stare gotovo jedno stoljeće, te da bi Muzej trebao omogućiti bolje upoznavanje vlastite kulturne historije, ali i predstaviti to naslijeđe posjetiocima iz drugih sredina.

Jedinstvena institucija u ovom dijelu Evrope

Članica kustoskog tima Aida Abadžić-Hodžić istakla je da su prvi put na jednom mjestu objedinjeni predmeti iz duhovne, vjerske, intelektualne i umjetničke tradicije bosanskohercegovačkih muslimana.

Muzej istovremeno ima i naučno-istraživačku ulogu, kroz odjel koji će se baviti istraživanjem i dokumentiranjem islamskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini.

Institucija će učestvovati i u zaštiti objekata i kulturnih dobara u vlasništvu Islamske zajednice, uključujući nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.

Nakon svečanog otvaranja upriličen je koncert na kojem su nastupili hafiz Burhan Šaban, Zanin Berbić i Hor Gazi Husrev-begove medrese predvođen Latifom Moćevićem.

Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo vrata posjetiocima otvara 5. septembra, a tokom prvog vikenda, 5. i 6. septembra, ulaz će biti slobodan.