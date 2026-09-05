Požari u Tuzlanskom kantonu: Gorjele šume, nisko rastinje, deponije i kuća, jedan požar još aktivan

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su vatrogasne ekipe na više lokacija tokom protekla 24 sata, a zabilježeno je ukupno devet intervencija na gašenju vatre, uz nekoliko tehničkih intervencija.

Na području Tuzle pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice intervenisali su na Husinu, gdje su gasili šumski požar.

Najviše intervencija zabilježeno je na području Kalesije. Vatrogasci su gasili požar na kući u Falešićima, divlju deponiju u Jasenicama, nisko rastinje u Tinji, kao i divlju deponiju i nisko rastinje na području Sječa.

Požari u Tuzlanskom kantonu zabilježeni na više područja

U Lukavcu su vatrogasci imali dvije intervencije. Gorjeli su nisko rastinje i šuma na području Dobošnice, dok je u Huskićima također zabilježen požar niskog rastinja.

Na području Banovića vatrogasci su intervenisali u Borovcu, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Posebna pažnja usmjerena je na područje Kladnja. Prema informacijama Službe civilne zaštite Kladanj, požar na lokalitetu Svojčica i dalje je aktivan.

Ostali požari u Tuzlanskom kantonu koji su evidentirani tokom protekla 24 sata lokalizirani su i ugašeni.

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