Nakon događaja ispred škole u Gornjoj Tuzli otvoren pripremni postupak

RTV SLON

Petnaestogodišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama zadržana je, a potom predata u nadležnost Tužilaštva.

Prema informacijama Tužilaštva, prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak, a u narednom periodu bit će provedene mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da su i djevojčica prema kojoj se vodi postupak i oštećene osobe maloljetnice, nadležni ne mogu iznositi više informacija o samom događaju niti o daljem toku postupka.

Ograničavanje informacija potrebno je radi zaštite djece i maloljetnika obuhvaćenih krivičnim postupkom.

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