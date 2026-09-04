Učenice povrijeđene u Gornjoj Tuzli nisu životno ugrožene, škola apeluje na javnost

Selma Jatić

Dvije učenice devetog razreda Osnovne škole Gornja Tuzla povrijeđene su jutros u školskom dvorištu. Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, povrede im je nanijela maloljetna učenica, koja se nalazi pod policijskim nadzorom.

Povrijeđene djevojčice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i nisu životno ugrožene. Iz UKC-a Tuzla potvrđeno je da su djevojčice zbrinute u Klinici za dječije bolesti, uglavnom zbog posjekotina na podlakticama, potkoljenicama, ramenima i leđima.

Direktorica Osnovne škole Gornja Tuzla Azra Feukić kazala je da je škola odmah poduzela potrebne mjere, te apelovala na učenike, roditelje i javnost da ne iznose neprovjerene informacije.

„Svi smo u šoku. Škola je odmah poduzela sve odgovarajuće mjere i molim učenike, roditelje i javnost da ne iznose neprovjerene informacije“, kazala je Feukić.

Dodala je da će škola javnost informisati o svim potvrđenim činjenicama, uz apel da se poštuje privatnost učenika i njihovih roditelja.

Uviđaj i istraga o okolnostima događaja su u toku.

 

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