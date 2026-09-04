Zbog visokih temperatura do 11. septembra obustavljena nastava u školama u RS

Selma Jatić

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole da će, zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova, nastava od 4. do 11. septembra biti obustavljen vaspitno-obrazovni rad u svim školama u Republici Srpskoj.

Kako je navedeno, odluka je donesena s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti učenika i zaposlenih, ali i osiguravanja odgovarajućih uslova za realizaciju nastave.

Direktori škola zaduženi su da bez odlaganja o odluci obavijeste zaposlene, učenike i roditelje, te preduzmu sve potrebne mjere kako bi se odluka blagovremeno i u potpunosti sprovela.

Nakon prestanka važenja mjere, škole će nastaviti sa realizacijom nastave u skladu sa školskim kalendarom i važećim propisima.

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