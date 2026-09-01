Danas počinje nova školska godina u TK

Adin Jusufović
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Foto: Ilustracija

Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas, 1. septembra, počinje nastava u školskoj 2026/2027. godini. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave, zimskog raspusta, završetka školske godine, kao i praznici i drugi neradni dani.

Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. godine, a nastava će biti organizovana u dva polugodišta. Predviđeno je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih.

Prvo polugodište počinje danas i trajat će do 31. decembra 2026. godine. Nakon toga slijedi četverosedmični zimski raspust, od 1. do 28. januara, dok drugo polugodište počinje 29. januara 2027. godine.

Za većinu učenika redovna nastava trajat će najkasnije do 18. juna 2027. godine. Učenici prvih razreda osnovnih škola nastavu završavaju najkasnije 11. juna, završni razredi osnovnih škola 28. maja, dok će maturanti srednjih škola nastavne obaveze završiti najkasnije 14. maja.

Tokom školske godine nastave neće biti 25. novembra, na Dan državnosti BiH, 1. marta, na Dan nezavisnosti BiH, kao ni tokom novogodišnjih i prvomajskih praznika.

Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, bit će radni, ali nenastavni dan, dok će škole svojim godišnjim programima planirati i druge aktivnosti, poput Dana škole, sportskih dana, izleta i ekskurzija.

Ukoliko tokom školske godine ne bude realizovan propisani fond nastavnih časova, škole će biti obavezne produžiti nastavu do ispunjavanja nastavnog plana i programa.

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