Sočan kolač sa šljivama i grizom bez vage, sve se mjeri čašom

Kolač sa šljivama i grizom jednostavan je starinski desert koji se priprema bez vage, a zahvaljujući grizu ostaje mekan i sočan. Upravo griz pomaže da upije dio soka koji šljive puste tokom pečenja, pa kolač ne ostaje gnjecav u sredini i lakše se reže.

Za mjerenje je dovoljna obična čaša od 200 mililitara, pa je recept praktičan i kada nemate vagu pri ruci.

Za pripremu su potrebni jedna čaša griza, jedna čaša brašna, jedna čaša šećera, jedna čaša jogurta, pola čaše ulja, tri jaja, jedan prašak za pecivo, od 800 grama do jednog kilograma šljiva, jedna kašika šećera i malo cimeta. Količina je predviđena za pleh dimenzija približno 25 puta 35 centimetara.

Jaja i šećer potrebno je mutiti dvije do tri minute, dok smjesa ne postane svjetlija i pjenasta. Nakon toga dodaju se ulje i jogurt, zatim brašno pomiješano s praškom za pecivo, a na kraju griz. Sve treba dobro sjediniti.

Pripremljenu smjesu treba ostaviti da odstoji oko 15 minuta kako bi griz upio dio tečnosti i učinio je gušćom. Za to vrijeme šljive se operu, prepolove i očiste od koštica.

Smjesa se potom sipa u podmazan pleh, a preko nje se gusto rasporede polovine šljiva, presječenom stranom prema gore. Šljive se mogu posuti kašikom šećera i manjom količinom cimeta.

Kolač se peče na 180 stepeni oko 40 do 45 minuta, odnosno dok ivice ne dobiju zlatnosmeđu boju, a šljive omekšaju. Rernu ne bi trebalo otvarati tokom prvih 30 minuta pečenja. Prilikom provjere čačkalica treba izaći bez sirovog tijesta, ali ne mora biti potpuno suha jer kolači s voćem prirodno ostaju sočniji.

Nakon pečenja kolač bi trebalo ostaviti da se hladi najmanje sat vremena kako bi se sredina učvrstila i komadi lakše rezali. Šećer u prahu najbolje je dodati neposredno prije posluživanja, jer će se na toplom kolaču brzo istopiti.

Kolač sa šljivama i grizom može ostati mekan i nekoliko dana ako se čuva pokriven, a okus često bude još bolji narednog dana, kada se sastojci dodatno sjedine.