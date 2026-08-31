BiH poražena u Litvaniji: Nurkić najefikasniji, put prema Svjetskom prvenstvu sve teži

Nedžida Sprečaković
bih, košarka,
Foto: Košarkaška reprezentacija BiH/ Adin Jusufović RTV Slon

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvaniji rezultatom 78:73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

BiH je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine naši košarkaši vodili su 23:20, dok su na odmor otišli s prednošću 46:42. Litvanija je, međutim, u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78:73.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena i tri skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i sedam skokova, dok je Amar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i četiri skoka.

Najbolji pojedinac Litvanije, ali i cijelog susreta po broju postignutih poena, bio je Ažuolas Tubelis sa 23 poena i četiri skoka. Augustas Marčiulionis ubacio je 16 poena uz pet asistencija.

Kako BiH sada stoji?

Nakon ovog poraza reprezentacija BiH ima učinak od tri pobjede i pet poraza (3-5), dok je Litvanija stigla na omjer 4-4.

BiH se nalazi u veoma teškoj situaciji u grupi J, u kojoj još igraju Turska, Italija, Srbija i Island. Na Svjetsko prvenstvo plasirat će se tri najbolje reprezentacije iz grupe, pa će našoj selekciji u nastavku kvalifikacija biti potreban niz dobrih rezultata, ali i povoljni ishodi drugih utakmica.

Naredni meč BiH igra u novembarskom kvalifikacionom prozoru, kada će gostovati Islandu.

Rezultat:
Litvanija – Bosna i Hercegovina 78:73

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