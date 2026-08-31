Jednostavan napitak za mršavljenje od sastojaka koje imate u kući

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Pexels/Ilustracija

Domaći napitak s jabukovim sirćetom često se spominje kao dodatak ishrani kod osoba koje žele izgubiti nekoliko kilograma, iako sam po sebi ne može dovesti do topljenja masnih naslaga niti zamijeniti pravilnu ishranu i fizičku aktivnost.

Za pripremu napitka potrebni su jabukovo sirće, limun i mala količina ljute paprike. Jedna kašičica jabukovog sirćeta pomiješa se sa sokom jednog limuna, doda se prstohvat ljute paprike, a zatim se sve razrijedi toplom vodom.

Ovakav napitak neki konzumiraju nakon obroka, ali s količinom jabukovog sirćeta ne treba pretjerivati jer njegova kiselost može iritirati želudac i oštetiti zubnu caklinu.

Kada je riječ o gubitku kilograma, mnogo veći značaj imaju uravnotežena ishrana, odgovarajući unos kalorija i redovna fizička aktivnost. Domaći napitak s jabukovim sirćetom može biti samo dio takvih navika, a ne zamjena za njih.

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