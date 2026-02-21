Nutricionisti otkrivaju: Ovo je najbolji napitak za snižavanje povišenog holesterola

Gotovo 40 posto osoba koje imaju povišen LDL, takozvani „loši“ holesterol, uopće nije svjesno tog problema. Ukoliko su vrijednosti iznad preporučenih, promjena ishrane jedan je od najvažnijih koraka u smanjenju rizika od srčanih oboljenja. Osim hrane, pažnju treba usmjeriti i na napitke koji se svakodnevno konzumiraju, a nutricionisti ističu da se jedan jutarnji napitak posebno izdvaja.

Riječ je o soku od nara. Nutricionistica Karman Meyer za magazin EatingWell pojašnjava da je sok od nara bogat polifenolima, snažnim antioksidansima koji štite LDL holesterol od oksidativnog oštećenja. Upravo je oksidacija LDL-a jedan od ključnih koraka u stvaranju naslaga u arterijama.

U manjem istraživanju provedenom na odraslim osobama srednje životne dobi s prekomjernom tjelesnom težinom i dislipidemijom, konzumacija približno jedne šolje soka od nara dnevno tokom dvije sedmice dovela je do snižavanja LDL vrijednosti. Istraživanja također ukazuju na to da nar može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Ipak, Meyer naglašava da sok od nara nije zamjena za terapiju, već može biti koristan dodatak ishrani usmjerenoj na zdravlje srca.

Prilikom uvođenja soka od nara u svakodnevnu rutinu, preporučuje se birati 100-postotni sok bez dodatog šećera i izbjegavati mješavine s drugim sokovima. Preporučena količina je između 120 i 240 mililitara dnevno. Sok se može dodati u smoothie bogat vlaknima, primjerice u kombinaciji s voćem, špinatom i lanenim sjemenkama.

Pored soka od nara, stručnjaci navode i druge napitke koji mogu biti korisni osobama s povišenim holesterolom. Nutricionistica Ali McGowan ističe da su smoothieji dobar izbor za doručak, posebno kombinacija nezaslađenog zobenog mlijeka, bobičastog voća i chia sjemenki, jer sadrže topiva vlakna koja doprinose regulaciji holesterola.

Nutricionistica Amy Woodman preporučuje i sok od paradajza zbog likopena, antioksidansa koji može poboljšati nivo holesterola, naročito HDL-a, takozvanog „dobrog“ holesterola. Važno je birati verzije s niskim udjelom soli ili bez dodatog natrija. McGowan dodatno predlaže zeleni čaj, navodeći da je njegova konzumacija u kliničkim studijama povezana s umjerenim smanjenjem ukupnog i LDL holesterola.

