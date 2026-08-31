Industrijska proizvodnja u TK pala 11,5 posto za šest mjeseci

Adin Jusufović
Foto: FENA

Industrijska proizvodnja u TK u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjena je za 11,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju najnoviji statistički podaci.

Još izraženiji pad zabilježen je kada se posmatra samo juni. Indeks industrijske proizvodnje u odnosu na juni prošle godine iznosio je 82,2, što odgovara smanjenju od 17,8 posto. U odnosu na maj ove godine proizvodnja je bila manja za 3,1 posto.

Podaci pokazuju da pad nije jednak u svim industrijskim oblastima. Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom u prvih šest mjeseci bila je za 13,9 posto manja nego u istom periodu 2025. godine.

Posebno je izražen pad kod proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, gdje indeks za prvih šest mjeseci iznosi 58,4, odnosno proizvodnja je bila za 41,6 posto manja. Istovremeno, pojedine oblasti bilježe rast, među njima proizvodnja električne opreme, koja je u prvih šest mjeseci povećana za 19,1 posto, te prerada drveta sa rastom od 13 posto.

Ukupna industrijska proizvodnja u TK tako je u prvoj polovini godine ostala znatno ispod prošlogodišnjeg nivoa, dok podaci za juni pokazuju da se negativan trend nastavio i pred početak druge polovine godine.

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