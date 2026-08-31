Prosječna plata u TK 1.542 KM, u jednom sektoru tek 1.091 KM

Prosječna plata u TK u junu 2026. godine iznosila je 1.542 KM, ali podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike u primanjima zaposlenih zavisno od djelatnosti.

Prosječna neto plata ostala je na istom nivou kao u maju, kada je također iznosila 1.542 KM. U odnosu na prosjek iz 2025. godine, koji je iznosio 1.458 KM, veća je za 5,8 posto.

Najvišu prosječnu neto platu imali su zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, 2.201 KM. Slijede javna uprava i odbrana sa prosjekom od 2.170 KM, zdravstvena i socijalna zaštita sa 2.155 KM te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2.147 KM.

Na drugoj strani, najniža prosječna plata u TK zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je u junu iznosila 1.091 KM. U građevinarstvu je prosjek bio 1.219 KM, prijevozu i skladištenju 1.238 KM, a u trgovini 1.268 KM.

Razlika između najbolje i najslabije plaćene djelatnosti iznosi čak 1.110 KM. Zaposleni u informacijama i komunikacijama tako su u prosjeku imali više nego dvostruko veću platu od radnika u djelatnostima smještaja i pripreme i usluživanja hrane.