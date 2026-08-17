Prosječna plata u FBiH porasla na 1.714 KM, najveće zarade u finansijskom sektoru

Prosječna plata u FBiH u junu 2026. godine iznosila je 1.714 KM, što je nominalno za 0,9 posto više u odnosu na maj, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7 posto, dok je realni rast iznosio 4,6 posto.

Prosječna neto plata u maju iznosila je 1.698 KM, što znači da je tokom jednog mjeseca povećana za 16 KM.

Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2.649 KM. Slijede sektor informacija i komunikacija sa 2.315 KM, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2.282 KM, te zdravstvo i socijalna zaštita sa prosječnom platom od 2.278 KM.

S druge strane, najniža prosječna plata u FBiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1.139 KM. U građevinarstvu je prosjek bio 1.331 KM, trgovini 1.368 KM, a prerađivačkoj industriji 1.400 KM.

U obrazovanju je prosječna neto plata u junu iznosila 1.678 KM, u javnoj upravi i odbrani 2.207 KM, dok su zaposleni u rudarstvu u prosjeku primili 1.800 KM.

Prosječna bruto plata u Federaciji BiH u junu je dostigla 2.681 KM. U odnosu na maj bila je nominalno viša za 0,9 posto, a u odnosu na juni prošle godine za 9,1 posto.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku obuhvataju pravne osobe, organe vlasti, ustanove i druge organizacije sa deset i više zaposlenih, dok nisu uključene plate zaposlenih u obrtima i srodnim djelatnostima, kao ni pripadnika odbrane.