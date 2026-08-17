Prosječna plata u FBiH porasla na 1.714 KM, najveće zarade u finansijskom sektoru

Adin Jusufović
Invalidnine/ Penzije/ penzija, isplata, jednokratna pomoć, penzije, penzioneri, penzija, Porodiljske naknade, prosječna plata
Foto: RTV Slon/ Novčanice

Prosječna plata u FBiH u junu 2026. godine iznosila je 1.714 KM, što je nominalno za 0,9 posto više u odnosu na maj, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U poređenju s junom prošle godine, prosječna neto plata povećana je nominalno za 8,7 posto, dok je realni rast iznosio 4,6 posto.

Prosječna neto plata u maju iznosila je 1.698 KM, što znači da je tokom jednog mjeseca povećana za 16 KM.

Najviše prosječne neto zarade u junu imali su zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, čak 2.649 KM. Slijede sektor informacija i komunikacija sa 2.315 KM, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2.282 KM, te zdravstvo i socijalna zaštita sa prosječnom platom od 2.278 KM.

S druge strane, najniža prosječna plata u FBiH zabilježena je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je iznosila 1.139 KM. U građevinarstvu je prosjek bio 1.331 KM, trgovini 1.368 KM, a prerađivačkoj industriji 1.400 KM.

U obrazovanju je prosječna neto plata u junu iznosila 1.678 KM, u javnoj upravi i odbrani 2.207 KM, dok su zaposleni u rudarstvu u prosjeku primili 1.800 KM.

Prosječna bruto plata u Federaciji BiH u junu je dostigla 2.681 KM. U odnosu na maj bila je nominalno viša za 0,9 posto, a u odnosu na juni prošle godine za 9,1 posto.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku obuhvataju pravne osobe, organe vlasti, ustanove i druge organizacije sa deset i više zaposlenih, dok nisu uključene plate zaposlenih u obrtima i srodnim djelatnostima, kao ni pripadnika odbrane.

pročitajte i ovo

Vijesti

Elektroprivrede u FBiH prvo polugodište završile u plusu

Vijesti

Forto o sporu autoškola i Ministarstva TK: Kandidati ne smiju biti...

BiH

BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar...

Vijesti

U BiH nema slučajeva ciklosporijaze

BiH

Počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom

BiH

Ništa od kupovine Željezare Zenica, vlasnik odbio oba prijedloga Vlade FBiH

Vijesti

Elektroprivrede u FBiH prvo polugodište završile u plusu

Magazin

Turska kuhinja osvaja putnike: Ljetni okusi koji postaju razlog više za dolazak

Sport

Amar Dedić danas potpisuje za Newcastle, Benfica dobija 35 miliona eura

Vijesti

Opći izbori zakazani za 4. oktobar

BiH

Požar na Plješevici: Teren nepristupačan, razmatra se angažman helikoptera OSBiH

Učitati više