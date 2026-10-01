Industrijski promet u FBiH veći nego prije godinu, izvozno tržište bilježi rast

Industrijski promet u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu 2026. godine bio je za 0,8 posto veći nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju kalendarski prilagođeni podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Iza ukupnog rasta, međutim, stoje značajno različita kretanja na domaćem i stranom tržištu.

Promet industrije na domaćem tržištu smanjen je za 6,9 posto u odnosu na august 2025. godine, dok je na stranom tržištu zabilježen rast od osam posto.

Najveći godišnji rast među glavnim industrijskim grupama ostvaren je kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, čiji je promet povećan za 7,5 posto. Intermedijarni proizvodi zabilježili su rast od 3,4 posto, dok je promet kapitalnih proizvoda povećan za 2,8 posto.

S druge strane, značajan pad registrovan je kod energije. Promet u ovoj industrijskoj grupi bio je za 43,7 posto manji nego u augustu prošle godine. Kod trajnih proizvoda za široku potrošnju zabilježen je pad od 10,2 posto.

Podaci za period od januara do augusta također pokazuju izraženu razliku između domaćeg i stranog tržišta. Ukupan industrijski promet u prvih osam mjeseci 2026. godine povećan je za 2,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U tom periodu prodaja na domaćem tržištu smanjena je za 4,2 posto, dok je promet na stranom tržištu povećan za 8,8 posto. Među industrijskim grupama najveći rast u prvih osam mjeseci ostvaren je kod intermedijarnih proizvoda, za 7,7 posto, dok je promet kapitalnih proizvoda povećan za 6,5 posto.

Promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju u prvih osam mjeseci bio je veći za 3,3 posto, dok je kod trajnih proizvoda za široku potrošnju zabilježen pad od 9,7 posto.