Autoškole upozoravaju na poskupljenja!

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je promjene u sistemu osposobljavanja budućih vozača, koje uključuju veći broj časova teorijske i praktične nastave, dok dio predstavnika autoškola upozorava da će nova pravila neminovno povećati cijenu polaganja vozačkog ispita.

Primjena izmijenjenog Pravilnika o osposobljavanju za upravljanje motornim vozilima najavljena je od 1. januara 2028. godine.

Prema najavljenim izmjenama, broj časova teorijske nastave trebao bi biti povećan sa sadašnjih 10 na 50, a u pojedinim slučajevima na 55 časova. Za B kategoriju minimalan broj časova praktične obuke bio bi povećan sa 35 na 40. Forto je ranije povećanje standarda obuke obrazložio potrebom za većom sigurnošću na cestama. Federalna

Predsjednik Udruženja autoškola Kantona Sarajevo Edin Šabić smatra da pojedina rješenja iz pravilnika nisu dovoljno jasna te tvrdi da bi njihova primjena mogla stvoriti probleme autoškolama.

Posebno ukazuje na povećanje broja časova praktične nastave. Prema njegovim riječima, pet dodatnih časova za B kategoriju direktno će povećati ukupne troškove obuke kandidata.

Dodatni trošak, kako navodi, predstavljali bi i zahtjevi koji se odnose na vozila za obuku. Šabić tvrdi da bi autoškole morale osigurati vozila koja zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard, što bi posebno moglo opteretiti one koje obučavaju kandidate za C i D kategoriju.

Kritike se odnose i na najavljena pravila prema kojima bi autoškole trebale imati najmanje dva vozila i dva zaposlena instruktora. Šabić smatra da bi takav uslov najviše pogodio manje autoškole registrovane kao obrti.

Drugačiji stav ima Zdravko Ivić iz Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine, koji podržava strožije kriterije i povećanje broja časova. Smatra da kandidati tokom obuke moraju imati dovoljno vremena da steknu praktična znanja potrebna za sigurnu vožnju.

Ivić ukazuje i na to da jedan čas obuke u BiH traje 45 minuta, zbog čega smatra da sadašnjih 35 časova praktične nastave nije dovoljno u poređenju sa sistemima obuke u pojedinim evropskim zemljama.

Prema njegovim riječima, strožija pravila potrebna su i kako bi se smanjile zloupotrebe među autoškolama, uključujući slučajeve u kojima se ista vozila za obuku formalno koriste u većem broju škola.

Forto je najavljene izmjene predstavio kao dio šire reforme propisa u oblasti saobraćaja, čiji su ciljevi podizanje standarda obuke, digitalizacija i povećanje sigurnosti na cestama.