Vozači oprez: Usporeno se vozi na više dionica, jutarnja magla smanjuje vidljivost

Na autocestama i magistralnim putevima u Bosni i Hercegovini jutros je pojačan intenzitet saobraćaja, a na pojedinim dionicama vozače očekuju usporeno odvijanje saobraćaja, kolone i izmijenjen režim kretanja zbog radova.

Zbog kvara na izlaznim trakama na naplatnom mjestu Sarajevo sjever na autocesti A-1, saobraćaj se odvija usporeno i u dugim kolonama. Vozačima se preporučuje da, do otklanjanja kvara, koriste naplatno mjesto Podlugovi.

Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama na kojima se izvode radovi, kao i u blizini škola. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima mjestimično smanjuje vidljivost, dok je na tim područjima kolovoz vlažan.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, dok se saobraćaj odvija magistralnom cestom M-17.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraćaj odvija usporeno i naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje, na mjestima izvođenja radova tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na raskrsnici magistralne ceste M-6 i regionalne ceste R-420 u Grudama danas je, zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme, privremeno van funkcije svjetlosna signalizacija. Vozačima se preporučuje poseban oprez i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, dok su zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća i duža zadržavanja.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.