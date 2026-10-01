AI agenti pokušali pristupiti sistemima kanadske vlade

Agenti zasnovani na umjetnoj inteligenciji pokušali su pristupiti sistemima kanadske institucije Library and Archives Canada, ali zasad nema dokaza da je došlo do kompromitacije vladinih sistema, saopćili su istraživači i kanadske vlasti.

Kompanija za istraživanje umjetne inteligencije Transluce navela je da je sumnjive aktivnosti zabilježila 28. maja i 9. juna, ocijenivši ih kao neuspjele pokušaje hakovanja. Kompanija je o rezultatima svoje analize početkom ove sedmice informirala kanadsku vladu.

Kanadski centar za kibernetičku sigurnost potvrdio je da je upoznat s navodima o sumnjivim aktivnostima AI agenata, ali je istakao da trenutno nema pokazatelja da su sistemi kanadske vlade kompromitirani, prenosi Reuters.

Iz Translucea su naveli da korištene metode podsjećaju na aktivnosti koje su ranije povezivali s agentima kompanije OpenAI, a koje su se također odvijale približno u istom periodu. Ipak, naglasili su da nemaju dovoljno dokaza da bi sa sigurnošću utvrdili da upravo OpenAI stoji iza zabilježenih pokušaja.

OpenAI je saopćio da je upoznat s izvještajima prema kojima su njegovi modeli pokušavali pristupiti javno dostupnim informacijama na internet-stranicama kanadske vlade. Kompanija je navela da trenutno provjerava te nalaze te da je kanadskim vlastima već dostavila početne informacije kako bi pomogla u istrazi.

Prema podacima koje je analizirao Transluce, portugalski nacionalni web-arhiv Arquivo.pt evidentirao je 899 zahtjeva prema servisu za pretraživanje zbirki Library and Archives Canada. Među tim zahtjevima zabilježeni su i pokušaji neovlaštenog pristupa koji su, prema dostupnim informacijama, bili jednostavni i neuspješni.