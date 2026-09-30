U Tuzlu stižu poznata imena: 18. Festival sevdalinke 14. i 15. oktobra

Tuzla će u oktobru biti domaćin 18. Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“, manifestacije koja već gotovo dvije decenije okuplja autore, interpretatore i ljubitelje sevdalinke te doprinosi očuvanju i promociji ove muzičke tradicije.

Festival će biti održan kroz dvije centralne večeri. Takmičarska večer zakazana je za 14. oktobar, kada će autori iz Bosne i Hercegovine i regiona predstaviti nove kompozicije.

Tokom takmičarske večeri bit će dodijeljene nagrade za najbolji tekst, muziku, aranžman i interpretaciju, kao i Plaketa „Safet Isović“ za pobjedničku kompoziciju. Ulaz na ovu večer je besplatan.

Revijalna večer bit će održana 15. oktobra, a na festivalskoj sceni nastupit će Dženan Lončarević, Elvira Rahić, Nihad Alibegović, Nedeljko Bilkić, Slađana Mandić, Nihad Kantić Šike, Branka Sovrlić, Neno Murić, Ferid Avdić i drugi gosti.

U okviru festivala bit će dodijeljeno i priznanje „Ambasador sevdalinke“, namijenjeno osobama koje svojim radom doprinose očuvanju i promociji sevdalinke.

Ulaznice za revijalnu večer dostupne su po cijeni od 25 KM, a mogu se kupiti putem Entrio.ba, u CD Shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla.