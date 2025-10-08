Organizatori Festivala sevdalinke o Bešliću: Otišao je prijatelj sevdaha i umjetnik velikog srca

Cijelu Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest o smrti Halida Bešlića, legendarnog pjevača čiji je glas bio sinonim za emociju, toplinu i duh naroda. Vijest je s tugom dočekana i među organizatorima festivala Sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ i brojnim poštovaocima sevdaha, jer je Halid Bešlić bio simbol istrajnosti, autentičnosti i neizbrisivog traga koji je ostavio u bosanskohercegovačkoj muzičkoj tradiciji.

“Uoči 17. Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“, koji će uskoro biti održan u Tuzli, organizatori i ljubitelji sevdalinke širom Bosne i Hercegovine s tugom su primili vijest o smrti Halida Bešlića – legendarnog pjevača, umjetnika i čovjeka koji je svojim glasom obilježio epohu.

Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ izražava iskreno saučešće porodici Bešlić, prijateljima, kolegama i svima koji su voljeli i poštovali Halida Bešlića, jednog od najvećih umjetnika bosanskohercegovačke muzičke scene.

Halid Bešlić ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj kulturi našeg naroda. Njegov glas, njegova emocija i njegova iskrena interpretacija bili su simbol istrajnosti, dostojanstva i autentičnosti — vrijednosti koje su duboko utkane u duh sevdalinke i tradiciju Bosne i Hercegovine. Njegove pjesme nisu bile samo muzička ostvarenja, nego i priče o životu, ljubavi, domovini i ljudskoj toplini.

Halid je u više navrata bio specijalni gost Festivala sevdalinke, gdje je svojom pojavom i glasom donosio posebnu energiju, onu toplinu i emociju po kojoj je bio prepoznatljiv na cijelom Balkanu. Njegovo učešće na festivalu uvijek je bilo dočekano s velikim poštovanjem i aplauzima publike, jer je Halid istinski razumio i nosio sevdah — ne samo kao muzički žanr, nego kao način života, kao osjećaj pripadnosti i ljubavi prema narodu i zemlji.

Kao dobitnik Specijalnog priznanja Festivala sevdalinke za doprinos očuvanju i promociji muzičke baštine Bosne i Hercegovine, Halid Bešlić ostat će zapamćen kao veliki prijatelj Festivala sevdalinke i porodice Milkunić, te kao umjetnik koji je iskreno nosio pjesmu i narod u svom srcu.

Njegovo ime i djelo, trajno su upisani među velikane naše muzičke tradicije. Svojim pjesmama Halid je spajao ljude, generacije i gradove, a njegov glas će zauvijek ostati urezan u kolektivno sjećanje kao glas koji je znao prenijeti tugu i radost, ljubav i ponos — onako kako to može samo istinski pjevač iz naroda.

Festival sevdalinke i cijela ekipa oraganizacije ove manifestacije s ponosom će čuvati uspomenu na Halida Bešlića, velikana čije će pjesme i duh živjeti dok god sevdah postoji.

Počivaj u miru, naš Halide. Tvoja pjesma i tvoja dobrota nikada neće utihnuti” – stoji u saopćenju organizatora Festivala Sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“.