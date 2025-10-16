Azmir Halilović osvojio Plaketu “Safet Isović” na 17. Festivalu sevdalinke u Tuzli

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je održana takmičarska večer 17. Festivala sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”, koja je i ove godine donijela pregršt emocija, uzbudljivih izvedbi i istinskog sevdaha. Publika je imala priliku uživati u jedanaest novih kompozicija koje su, svaka na svoj način, pokazale da sevdalinka i dalje živi, diše i pronalazi put do srca slušalaca.

Izvođače je pratio Festivalski orkestar pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića, moderirala je Amra Avdić, dok je o najboljima odlučivao stručni žiri u sastavu: Ramiza Milkunić (predsjednica Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla i predsjednica žirija), Danilo Ninković iz Novog Sada, Nihad Kantić Šike te Adnan Ahmetović iz Novog Pazara.

Prema odluci žirija, posebnu nagradu za najboljeg debitanta osvojila je Lamija Rustemović, koja je svojom izvedbom pjesme “S vrha mahale” osvojila i publiku i stručni ocjenjivački sud.

Nagrada za najbolji tekst pripala je Zlatku Zlaji Sijeriću za pjesmu “Pjevao je Ramiz sevdalinku” u izvedbi Pavaa Anića, dok je nagradu za najbolju muziku osvojio Amir Zolj za kompoziciju “Duša jedne žene” koju je izveo Selver Džebo.

Za najbolji aranžman nagrađen je Boban Prodanović za pjesmu “Zvijezdo Danice” u interpretaciji Ermina Hamidovića.

Vrhunac večeri donijela je objava dobitnika Plakete “Safet Isović” za najbolju interpretaciju, koja je ove godine pripala Azmiru Haliloviću za emotivnu izvedbu pjesme “Mejro dušo” autora Dragana Ćuluma.

Takmičarska večer još jednom je potvrdila da Tuzla s pravom nosi epitet prijestolnice sevdaha — mjesta gdje se tradicija ne samo čuva, nego i neprestano obnavlja kroz nove glasove i autorske izraze.

Podsjećamo da nas sutra očekuje REVIJALNA VEČER Festivala sevdalinke sa mnoštvom legendarnih izvođača koje će se predstaviti publici u BKC-u Tuzla. Ulaznice po cijeni od 10 KM, mogu se kupiti na biletarnici BKC-a Tuzla (radnim danima 8–15 sati) i u CD Shopu MIDO na Korzu (10–20 sati).

Kompletna lista dobitnika nagrada:

– Najbolji debitant – Lamija Rustemović

Nagrada za najbolju interpretaciju:

1. Azmir Halilović – Plaketa Safet Isović

2. Ermin Hamidović

3. Pavao Anić

Nagrada za najbolji tekst:

1. Zlatko Zlaja Sijerić (pjesma »Pjevao je Ramiz sevdalinku« u izvedbi Pavao Anića)

2. Zahidin Ćatić (»Himna Bosni«, Lutka Pekić)

3. Almir Alađuz (»Baščaršija stara«, Semir Hasić)

Nagrada za najbolju muziku:

1. Amir Zolj (»Duša jedne žene«, Selver Džebo)

2. Aleksandra Padrov (»Moja ružice«, Dušan Gospović)

3. Mujo Hadžić (»Sa vrha mahale«, Lamija Rustemović)

Nagrada za najbolji aranžman:

1. Boban Prodanović (»Zvijezdo Danice«, Emir Hamidović)

2. Admir Vatreš (»Duša jedne žene«, Selver Džebo)

3. Aleksandar Saša Magovčević (»Susret«, Milica Vojinović)