Takmičarska večer Festivala sevdalinke uz slobodan ulaz: Tuzla ponovo u znaku pjesme, emocija i tradicije

U srijedu, 15. oktobra 2025. godine, Tuzla će ponovo živjeti u ritmu sevdaha, kada će na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla biti održana takmičarska večer 17. Festivala sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”. Publiku očekuje nezaboravna noć ispunjena emocijama, autentičnim izvedbama i posebnim interpretacijama koje čuvaju duh bosanske tradicije.

Na pozornicu će ove godine stati jedanaest talentovanih izvođača iz različitih dijelova regije: Semir Hasić (“Baščaršija stara”), Ermin Hamidović (“Zvijezdo Danice”), Azmir Halilović (“Mejra dušo”), Lutfija Lutka Pekić (“Himna Bosni”), Zlata Wolim (“Ljubav mog života”), Dušan Gospavić (“Moja ružice”), Lamija Rustemović (“S vrha mahale”), Milica Vojinović (“Susret”), Nijaz Mostarlić (“Suzom svojom”), Pavao Anić (“Pjevao je Ramiz sevdalinku”) i Selver Džebo (“Duša jedne žene”).

Sve izvođače pratit će Festivalski orkestar pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića, koji godinama daje neprocjenjiv doprinos očuvanju muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Stručni žiri, na čelu s Ramizom Milkunić, imat će težak zadatak da među brojnim izuzetnim interpretacijama izabere one koje će ponijeti ovogodišnje nagrade.

Dok se publika bude prepuštala čarima sevdalinke, atmosferu će dodatno obogatiti nastup Gradskog tamburaškog orkestra Živinice, koji će i ove godine unijeti dašak tamburaškog šarma u festivalsku večer.

U znak zahvalnosti našoj publici, prijateljima Festivala i svima koji godinama podržavaju očuvanje sevdalinke – Organizacioni odbor 17. Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ donio je odluku da ulaz na TAKMIČARSKU VEČER Festivala, bude SLOBODAN!

Ulaznice za REVIJALNU VEČER (koja se održava u srijedu 16.10.2025 g), po cijeni od 10 KM, a mogu se kupiti na biletarnici BKC-a Tuzla (radnim danima 8–15 sati) i u CD Shopu MIDO na Korzu (10–20 sati).

Dođite da zajedno uživamo u kvalitetnim pjesmama i fenomenalnim interpretacijama te da saznamo ko će ponijeti plaketu Safet Isović za ovu godinu.