Revijalna večer 17. Festivala sevdalinke: Tuzla je disala u ritmu sevdaha i sjećanja na Halida Bešlića

U prepunoj Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzla večeras je održana revijalna večer 17. Festivala sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”, manifestacije koja već godinama čuva, njeguje i promoviše najljepšu bosanskohercegovačku pjesmu – sevdalinku.

Večer je započela na izuzetno emotivan način – izvedbom pjesme „Romanija“, u čast nedavno preminulog Halida Bešlića, legendarnog izvođača i dobitnika Specijalne nagrade za doprinos promociji sevdalinke, koji je svojim glasom i životom zadužio bosanskohercegovačku muzičku tradiciju. Pjesmu je dirljivo izveo Mirza Hamzić uz Hor Iskre, dok je i kompletna publika u dvorani stojeći i pjevajući, odala počast velikom umjetniku.

U ulozi voditelja večeri bili su Amra Zonić i Branko Uvodić, koji su publici donijeli toplo, iskreno i poetsko vođenje programa, podsjećajući da sevdah nije samo melodija, već osjećaj — šapat srca, sjećanje i identitet koji se ne zaboravlja.

Sve prisutne u dvorani na samom početku su pozdravili Ramiza Milkunić, ispred Organizacionog odbora Festivala, Asja Redžić pomoćnik gradonačelnika Tuzle i Damir Gazdić ministar kulture, sporta i mladih u Vladi Tuzlanskog kantona.

Na sceni su tokom večeri nastupili brojni izvođači koji su publici poklonili nezaboravne interpretacije sevdalinki: Hamza Šantić, Milica Vojinović, Refija Muslić, Jasmin Burek, Vesna Hadžić, Azur Mehmedović, Danka Stoiljković, Dunja Reskov, Donat Orlić, Mirza Hamzić, Nihada Kapetanović, Mirza Delić, Hasiba Agić te Nihad Kantić Šike, koji je izveo i prošlogodišnju pobjedničku pjesmu „Šargija na zidu“.

Za dugogodišnju saradnju sa Festivalom sevdalinke i promociju kulturne baštine, ove godine RTV Novi Pazar je nagrađena Specijalnom zahvalnicom.

Poseban trenutak večeri obilježila je dodjela priznanja Ševćetu Hamidoviću Ringu, jednom od najautentičnijih čuvara sevdalinke, za njegov dugogodišnji doprinos očuvanju i izvođenju ove dragocjene muzičke baštine. U znak zahvalnosti, Ringo je publici uzvratio pjesmom, izvodeći „Put putuje Latif aga“ i „Razbolje se srce moje“.

Uz pratnju Festivalskog orkestra predvođenog profesorom Dejanom Milkunićem, večer je protekla u ozračju poštovanja, emocije i ponosa.

Revijalna večer još jednom je potvrdila da Tuzla nije samo domaćin, već i prijestolnica sevdaha, mjesto gdje svaka nota odzvanja naslijeđem i ljubavlju prema pjesmi koja nas povezuje kroz vrijeme.