Izložba o Halidu Bešliću: Više od muzike, priča o ljudskosti i skromnosti

Multimedijalna izložba „Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli“, posvećena legendarnom pjevaču Halid Bešlić, bit će otvorena u Sarajevu 26. decembra u 19 sati, u bašti Hotel Europe.

Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević, dok grafički dizajn potpisuje Branko Dursum, a likovni prilog Addis Elias Fejzić. Izložba je zamišljena kao multimedijalno putovanje kroz život, karijeru i ličnost Halida Bešlića, s posebnim fokusom na njegovu ljudskost, skromnost i odnos prema zajednici.

Govoreći o odabiru lokacije, autorica ističe da bašta hotela Europe nosi snažnu simboliku.

– Lokacija je izabrana zbog svoje simbolike koja, poput Halidove muzike, povezuje generacije, stihove i vrijeme – kazala je Abdičević.

U izjavi za Fenu, autorica je naglasila da izložbu ne posvećuje samo muzičkoj karijeri, već prije svega čovjeku kakav je Halid Bešlić bio.

– Pravim izložbu o Halidu koji je bio, prije svega, nestvarno dobar i plemenit čovjek, o Halidu koji je više volio svoju Romaniju, rodno selo Vrapce i Knežak izvor nego sve metropole svijeta. O Halidu kome su zvuci njegovog sela bili najljepša muzika… E, o tom Halidu ja pravim izložbu – izjavila je Abdičević.

Posebno je istakla njegovu humanost i bliskost s običnim ljudima.

– Halid je bio čovjek iz naroda, koji nije razmišljao da plati račune ljudima koje bi zatekao u apoteci ili dućanu, koji je slao helikoptere s hranom u svoje rodno selo na Romaniji tokom snježnih padavina, kupovao repetitore televizijskim kućama tokom agresije da bi mogle emitovati program, otvarao vrata svog motela ljudima tokom poplava, održao više od 500 humanitarnih koncerata i primao izbjeglice u svoj stan… Eto, o tom Halidu ja pravim izložbu – naglasila je.

Autorica podsjeća i na njegovu impresivnu muzičku karijeru, tokom koje je nastupao na najprestižnijim svjetskim pozornicama, od Pariza do Australije, ostajući, kako kaže, jednako skroman i blizak publici više od četiri decenije.

Abdičević je navela da je prvobitno planirala drugi projekat za novogodišnji period, ali je nakon odlaska Halida Bešlića osjetila i ljudsku i profesionalnu obavezu da mu posveti izložbu.

– Iako je vremenski period za istraživački rad bio kratak, izložba je odlično koncipirana. Posjetitelji će imati priliku vidjeti bogatu foto-dokumentaciju i arhivsku građu, ali i čitati moje autorske tekstove o Halidovoj karijeri i njegovim bliskim saradnicima, koje sam pisala s velikom lakoćom, kao da me neka ‘viša sila’ vodila kroz strukturu i sadržaj izložbe – kazala je.

Izložba je koncipirana hronološki, vodeći posjetitelje kroz Halidov život i stvaralaštvo – od prvih javnih nastupa, preko kultnih albuma osamdesetih i devedesetih godina, do savremenog perioda u kojem je, uprkos dugoj karijeri, ostao jednako voljen i poštovan.

Poseban segment posvećen je njegovim legendarnim koncertima, saradnjama s muzičarima iz cijelog regiona, kao i svjedočanstvima kolega, prijatelja i saradnika koji govore o njegovom umjetničkom putu, ali i o toplini, skromnosti i velikom srcu koje ga je krasilo.

– Cilj izložbe nije samo da se podsjetimo na Halidovu muziku, već da se istakne zašto je njegova pojava bila tako jedinstvena – jer je cijelu karijeru ostao čovjek blizak narodu, ali i umjetnik izvan vremena – poručila je autorica Amina Abdičević.