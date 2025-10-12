Emocije, suze i pjesma: Australija se oprostila od Halida Bešlića

Stotine ljudi okupile su se danas u Melbourneu i Sydneyu kako bi odale počast legendarnom bosanskohercegovačkom pjevaču Halidu Bešliću, čija je muzika decenijama ostavljala dubok trag u životima ljudi širom svijeta. Emotivna okupljanja, puna pjesme i sjećanja, održana su i u dalekoj Australiji, gdje su brojni poštovaoci zapjevali njegove najpoznatije hitove.

Bh. glumac Enis Bešlagić podijelio je na svom Instagram profilu dio atmosfere iz Sydneya uz poruku:

„Sydney je već počeo, hvala vam“, dok su okupljeni uglas pjevali Halidov klasik „Prvi poljubac“.

Slična atmosfera vladala je i u Melbourneu, gdje su prisutni uz svirku uživo otpjevali pjesmu „Pamtit ću te cijelog života“, odajući tako muzikalnu i iskrenu počast pjevaču koji je generacijama bio simbol emocije i zajedništva.

Podsjećamo, inicijativu za okupljanja u Bosni i Hercegovini, regiji i širom svijeta pokrenuo je upravo Enis Bešlagić, koji je putem društvenih mreža pozvao sve koji vole Halida Bešlića da mu zajednički odaju počast.

Prvo današnje okupljanje održano je u Knežini kod Sokoca, rodnom mjestu Halida Bešlića, gdje su se kod Knežak izvora okupili brojni prijatelji, komšije i poštovaoci.

Tokom dana, okupljanja su planirana u više od 100 gradova širom svijeta – od Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, do Njemačke, Austrije, Švedske i Katara i mnogi drugi.

Na svakom od tih mjesta danas će, većinom u 17 sati, ljudi zapjevati u čast Halidu Bešliću – čovjeku čije su pjesme bile most između generacija, a njegova dobrota i djela prevazilazila granice.