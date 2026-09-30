/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 30. septembar

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu srijedu, 30. septembar.

Jedna od tema dana bilo je okupljanje roditelja djece ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Roditelji su ponovo ukazali na nedostatak specijalista u Klinici za dječije bolesti i zatražili konkretna i trajna rješenja za zdravstvenu zaštitu djece, dok iz UKC-a navode da rade na rješavanju dugogodišnjeg kadrovskog problema.

Odluke Vlade TK i nova prava

U dnevniku donosimo i najvažnije odluke sa sjednice Vlade Tuzlanskog kantona. Među njima je prijedlog izmjena Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim bi ratni vojni invalidi prve grupe kojima je potrebna pomoć i njega drugog lica dobili pravo na novčanu naknadu za personalnu asistenciju.

Usvojen je i Program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godine, kojim su predviđeni dodatna edukacija, formiranje lokalnih multisektorskih timova i protokoli o postupanju u slučajevima nasilja.

Novi kapaciteti Univerziteta u Tuzli

U Kampusu Univerziteta u Tuzli otvoreni su obnovljeni Laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centar za energetsku tranziciju, u koje je investirano više od milion i po KM.

Novi prostori trebali bi studentima omogućiti bolje uslove za praktičnu nastavu i istraživanje, ali i dodatno povezati Univerzitet sa privredom i kompanijama koje prolaze kroz proces energetske tranzicije.

Kako će glasati građani koji ne mogu doći na biračka mjesta?

Pred Opće izbore govorimo i o glasanju putem mobilnih timova. Na području Tuzle bit će angažovano devet timova za građane koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih razloga nisu u mogućnosti doći na redovna biračka mjesta.

Mobilni timovi obilazit će kućne adrese, domove za starije osobe i Kazneno-popravni zavod, a pravo na ovaj način glasanja imaju ranije prijavljeni i evidentirani birači.

Sport

U sportskom dijelu izdvajamo napredak fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA rang-listi nakon pobjede protiv Rumunije, kao i novo pojačanje Rukometnog kluba Sloboda.

O ostalim događajima koji su obilježili 30. septembar, kao i servisnim informacijama i vremenskoj prognozi, pogledajte u cijelom izdanju dnevnika Crno i bijelo: