/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. septembar

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu srijedu, 16. septembar 2026. godine.

U večerašnjem izdanju Dnevnika govorimo o prvostepenoj presudi bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom 1998. i 1999. godine.

Donosimo i priču sa mirnog okupljanja građana u Tuzli zbog slučaja maloljetne učenice Osnovne škole „Gornja Tuzla“, kojoj je nakon incidenta u školi određen pritvor. Nakon ovog slučaja oglasila se i Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja je podsjetila na obavezu posebne zaštite maloljetnika u sukobu sa zakonom.

U Dnevniku donosimo i informacije o još jednom slučaju međuvršnjačkog nasilja u Tuzli, u kojem je povrijeđen petnaestogodišnjak, kao i nove detalje istrage Federalne uprave policije u predmetu „Donja Jablanica“.

Crno i bijelo donosi i teme iz Tuzlanskog kantona

U fokusu je i inicijativa za uvođenje socijalne usluge „videćeg pratitelja“, koja bi slijepim i slabovidnim osobama trebala olakšati obavljanje svakodnevnih obaveza.

Govorimo i o završenim radovima na sanaciji i asfaltiranju puteva na nekoliko lokacija u Tuzli, posjeti premijera TK Jedinici policije za specijalnu podršku, kao i planovima za formiranje Odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje.

Kulturni dio Dnevnika obilježava jubilarno 20. izdanje Interbifepa, koje okuplja 75 umjetnika iz 26 zemalja, dok iz Puračića stiže najava 13. Puračkog čaškanja. Najavljen je i treći Sajam knjige u Tuzli, koji će biti održan od 23. do 27. septembra.

U sportskom dijelu Crno i bijelo donosi najavu susreta Slobode i Radnika iz Hadžića, koji se u subotu igra na stadionu Tušanj.

Kompletno izdanje Dnevnika Crno i bijelo pogledajte u videu: