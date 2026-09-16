BHRT pred novom krizom: 765 radnika bez plaće

BHRT je skoro mjesec dana s blokiranim računom, dok 765 radnika nije dobilo plaću, naknadu za prevoz ni topli obrok, upozorio je Samostalni sindikat radnika ovog javnog servisa.

Iz Sindikata navode da su zaposleni postali „kolateralna šteta“ dugotrajne krize i blokade računa, iako svakodnevno nastavljaju obavljati svoje radne zadatke.

Ističu i da smatraju neprimjerenim da se BHRT u ovom trenutku koristi u predizborne svrhe, dok zaposleni mjesec završavaju bez osnovnih primanja i naknada koje im pripadaju.

„Radnici nisu dobili ni naknadu za prevoz, ni topli obrok, ni plaću. Dakle rade, a za svoj rad su dobili ništa“, navodi se u saopćenju.

Sindikat BHRT-a traži hitnu reakciju institucija

Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zatražio je hitno djelovanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih aktera, kao i upravljačkih struktura i Upravnog odbora javnog servisa.

Upozoravaju da se finansijska kriza direktno odražava na svakodnevni život zaposlenih, koji moraju podmirivati režijske troškove, rate kredita i druge obaveze, dok se pojedini, kako navode, već zadužuju kako bi mogli preživjeti.

„Svi gore navedeni imaju po nekoliko puta veće plaće od uposlenika BHRT-a, a podsjećamo, školska godina je počela, računi za režije i rate kredita redovno stižu, a naši uposlenici se zadužuju da bi preživjeli“, poručili su iz Sindikata.

Dodaju da politički zvaničnici godinama javno govore da je BHRT jedan od prioriteta, dok se stanje u javnom servisu, prema njihovim riječima, i dalje pogoršava.

„Pitamo sve u lancu odgovornosti za opstanak državnog javnog servisa, hoće li izvršna i sudska vlast Bosne i Hercegovine ugasiti BHRT i 765 radnika poslati na ulicu“, navodi se u saopćenju Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u.