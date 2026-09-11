BHRT dobio važne sudske sporove protiv RTRS-a, radnici i dalje bez plaća

BHRT se i dalje suočava s teškom finansijskom situacijom, dok najnovije sudske odluke u sporovima sa Radiotelevizijom Republike Srpske idu u korist državnog javnog servisa, saopćeno je na konferenciji za medije održanoj u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Jasmin Emrić kazao je da je u osam sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a već doneseno više presuda. Prema njegovim riječima, dvije izvršne drugostepene presude koje se odnose na RTV taksu BHRT-u, nakon poravnanja dosuđenih iznosa, donose ukupno 7,9 miliona KM uz zakonske zatezne kamate.

Emrić je naveo i da je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio raniju odluku u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a prema BHRT-u za korištenje fiksnih radio veza. Time je, kako je pojasnio, poništen ranije dosuđeni iznos od 7,39 miliona KM koji je BHRT trebao platiti RTRS-u, a nakon poravnanja BHRT-u ostaje potraživanje od 5,81 milion KM.

Prema njegovim navodima, BHRT-u na osnovu dosadašnjih sudskih odluka pripada ukupno 33,7 miliona KM sa zateznim kamatama, dok se istovremeno vodi još osam postupaka protiv RTRS-a zbog naplate RTV takse, čija ukupna vrijednost iznosi 66,8 miliona KM.

BHRT je pokrenuo i postupke pred Regulatornom agencijom za komunikacije zbog pojedinih programskih sadržaja RTRS-a, za koje se tvrdi da su prekršeni principi tačnosti, pravičnosti i nepristrasnosti. Emrić je najavio da će od RAK-a zatražiti detaljne informacije o tome da li su i u kojoj fazi postupci pokrenuti nakon prigovora BHRT-a.

Na konferenciji se obratio i zastupnik Šemsudin Mehmedović, koji je finansijske probleme BHRT-a povezao sa načinom raspodjele RTV takse. Naveo je da RTRS od 2017. godine ne uplaćuje sredstva na jedinstveni račun javnog RTV sistema te da BHRT-u, prema njegovim tvrdnjama, za taj period nije uplaćeno više od 100 miliona KM prikupljene RTV takse sa teritorije Republike Srpske.

Mehmedović je upozorio da BHRT ima dugovanja veća od 100 miliona KM te da je zbog teške finansijske situacije ugrožen nastavak rada državnog javnog servisa. Pozvao je nadležne institucije da pronađu način za hitno osiguravanje sredstava potrebnih za njegovo funkcionisanje.

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović Pašalić kazala je da račun BHRT-a još nije odblokiran te da radnicima nisu isplaćene plaće, naknade za prevoz i topli obrok. Sindikat je pozdravio odluku Vrhovnog suda Republike Srpske i izrazio očekivanje da bi ona mogla doprinijeti deblokadi računa.