Dvojica policajaca MUP-a HNK pod istragom zbog veličanja Ratka Mladića

Adin Jusufović
Preminuo ratni zločinac Ratko Mladić

Dvojica policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona prijavljena su unutrašnjoj kontroli zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a protiv njih je pokrenuta istraga.

Kako je nezvanično potvrđeno za Klix.ba, riječ je o policajcima koji su pohađali akademiju na Vracama, gdje su se fotografisali, a potom fotografiju objavili na društvenim mrežama uz poruku podrške Mladiću.

Ovaj slučaj dolazi nakon što je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez objavio da je podnio prijave protiv ukupno 37 pripadnika Oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su veličali Ratka Mladića.

Prema Helezovim navodima, deset prijava već je kvalifikovano kao krivične i, zajedno sa prikupljenim dokazima, proslijeđeno Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Preostale prijave razmatrat će Generalni inspektorat Ministarstva odbrane BiH, a ukoliko se utvrdi postojanje elemenata krivičnog djela, i ti slučajevi bit će dostavljeni Tužilaštvu BiH.

Helez je ranije naveo i da se među prijavljenima nalaze dva pripadnika Oružanih snaga BiH koji su nedavno primljeni u službu i trenutno su na obuci.

U slučaju da se utvrdi njihova odgovornost, najavljeno je da će im ugovori o prijemu u Oružane snage BiH biti raskinuti.

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