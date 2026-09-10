Toni Pipal osvojio peto mjesto na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u karateu

Toni Pipal osvojio je peto mjesto na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u karateu, koje je održano u Tirani, nastupajući u kategoriji borbe seniori +84 kilograma.

Pipal je na ovom takmičenju predstavljao Karate klub „Winner“ Tuzla i Univerzitet u Tuzli, a do borbe za bronzanu medalju stigao je nakon nekoliko zahtjevnih mečeva protiv takmičara iz Austrije, Turske, Rumunije i Slovačke.

Takmičenje je otvorio pobjedom protiv Armina Selimovića iz Austrije rezultatom 1:0.

U drugom kolu protivnik mu je bio Kadir Genc Furkan iz Turske, prošlogodišnji prvak Evropskog univerzitetskog prvenstva. Turski karatista slavio je rezultatom 4:0, ali je njegovim plasmanom u narednu fazu Toni Pipal dobio priliku da takmičenje nastavi kroz repasaž.

Pobjedom u repasažu do borbe za bronzu

U prvom meču repasaža Pipal je savladao Alexandrua Silviua Maneu iz Rumunije rezultatom 2:1 i izborio nastup u borbi za bronzanu medalju.

U odlučujućem meču sastao se sa iskusnim Tomášom Kosom iz Slovačke, koji godinama nastupa na evropskim i svjetskim prvenstvima, kao i na turnirima Karate1 Series A.

Slovački reprezentativac na kraju je bio uspješniji, pa je Toni Pipal Evropsko univerzitetsko prvenstvo završio na petom mjestu.

Rezultat tuzlanskog karatiste dobija dodatnu vrijednost s obzirom na kvalitet konkurencije i protivnike sa značajnim međunarodnim iskustvom.