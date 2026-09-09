Studenti Univerziteta u Tuzli nastupaju na Evropskom prvenstvu u Tirani

Univerzitet u Tuzli predstavljat će troje studenata na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u borilačkim sportovima EUSA Tirana 2026, koje okuplja oko 1.500 učesnika sa više od 400 evropskih univerziteta.

Takmičenje se održava u Tirani, a studenti će se nadmetati u četiri borilačka sporta, karateu, judu, taekwondou i kickboxingu.

Univerzitet u Tuzli na ovom velikom evropskom sportskom događaju predstavljaju Stefani Krešić, studentica Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Loren Šarić, student istog fakulteta, te Tony Pipa, student Mašinskog fakulteta.

Svo troje nastupit će u karateu i predstavljati ne samo Univerzitet u Tuzli, već i Bosnu i Hercegovinu na evropskoj univerzitetskoj sportskoj sceni.

Iz Univerziteta u Tuzli poručili su da su ponosni na svoje studente te im poželjeli uspješne nastupe, dobre borbe i mnogo sportske sreće.

Evropsko univerzitetsko prvenstvo u Tirani jedno je od najvećih univerzitetskih sportskih takmičenja u Evropi i okuplja takmičare iz velikog broja evropskih zemalja.