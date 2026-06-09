Studenti tuzlanskog Fakulteta elektrotehnike dio pobjedničkog tima programa Generation Change

Studenti Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli Almir Hajdarhodžić, Dženana Beširović, Amar Hasanović i Amina Hadžimehmedović dio su pobjedničkog tima #TasteOfUnity, koji je osvojio studijsko putovanje u Brisel u okviru programa Generation Change.

U pobjedničkom timu učestvovali su zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a njihov video proglašen je najboljim #GenChange videom nakon nekoliko sedmica kreativnog rada, glasanja publike i odluke stručnog žirija.

Kroz originalan pristup i kreativnu realizaciju, tim #TasteOfUnity poslao je poruku o zajedništvu, saradnji i povezivanju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Program Generation Change, koji realizuje Evropska unija u Bosni i Hercegovini, tokom protekle godine okupio je više od 500 studenata sa osam javnih univerziteta širom zemlje. Kroz aktivnosti organizovane na univerzitetima u Bihaću, Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Zenici, Istočnom Sarajevu i Tuzli, studenti su imali priliku razgovarati, razmjenjivati ideje i promišljati o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

U završnoj fazi programa održan je GenChange BootCamp, na kojem su 32 odabrana studenta nastavila predstavljati svoje fakultete u takmičenju za studijsko putovanje u Brisel.

Kao rezultat završne faze producirana su četiri videa, koja su na društvenim mrežama ostvarila više od četiri miliona pregleda.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca, istakao je da su ideje, saradnja i prijateljstva razvijena kroz Generation Change rezultirali kreativnom kampanjom koja je inspirisala ljude širom BiH da glasaju, dijele i podrže svoje omiljene videe.

Student Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli Amar Hasanović čestitao je svim timovima na saradnji, ističući da je posebno ponosan na svoj tim i sretan zbog ostvarene pobjede.

Naglasio je da video tima #TasteOfUnity nosi poruku koju svako može prepoznati i podržati, jer je hrana jedinstven jezik koji povezuje ljude.

Pobjednički tim nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, gdje će studenti imati priliku predstaviti svoj rad i steći nova znanja o funkcionisanju Evropske unije.

Univerzitet u Tuzli čestitao je studentima Fakulteta elektrotehnike, kao i svim učesnicima programa Generation Change, na uspjehu, kreativnosti i promociji vrijednosti saradnje, zajedništva i evropske perspektive Bosne i Hercegovine.