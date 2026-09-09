Trend koji svi žele isprobati: Pogledajte lica TV Slona u izdanju iz 80-ih

AI fotografije iz 80-ih postale su jedan od zabavnijih trendova koji posljednjih dana kruže društvenim mrežama, a ni ekipa TV Slona nije odoljela prilici da vidi kako bi izgledala nekoliko decenija ranije.

Velika kosa, nešto šira odijela, prepoznatljive boje i onaj specifični izgled analogne fotografije dovoljan su razlog da današnje fotografije na trenutak izgledaju kao da su izvučene iz porodičnog albuma iz 1986. godine.

I mi smo zato provjerili kako bi lica TV Slona izgledala da su svoje televizijske karijere započela upravo u vrijeme kasnih 80-ih. Rezultat je spoj poznatih lica i estetike vremena u kojem nije bilo društvenih mreža, fotografija s mobilnih telefona niti beskonačnog broja filtera.

Ako želite napraviti svoju verziju, potrebno je samo učitati jasnu fotografiju u ChatGPT i kopirati ovaj prompt:

Koristi moju fotografiju kao precizan referentni izvor i napravi fotorealističnu verziju mene kao da je fotografija snimljena sredinom 1980-ih. Sačuvaj moje stvarne crte lica i identitet, nemoj mijenjati oblik lica, oči, nos, usne i vilicu. Prilagodi frizuru, odjeću i stil modi 80-ih. Fotografija treba izgledati kao autentična analogna fotografija iz tog vremena, sa prirodnim osvjetljenjem, blagim filmskim zrnom i bojama karakterističnim za taj period. Bez karikature, pretjeranih filtera i generičkog AI lica.

Najbolji rezultat dobit ćete ako učitate fotografiju na kojoj se lice vidi jasno, bez jakih filtera i sa dobrim osvjetljenjem. Kod AI fotografija iz 80-ih upravo je kvalitet početne fotografije često presudan da konačna verzija zaista liči na vas, a ne na potpuno novu osobu.

A onda ostaje samo pitanje, biste li se prepoznali da svoju fotografiju pronađete u albumu iz 1987. godine?