Teorija suncokreta novi je romantični trend na društvenim mrežama

Teorija suncokreta novi je trend koji se proširio društvenim mrežama, a posebno je privukao pažnju generacije Z zbog poruke o bliskosti, podršci i sigurnosti u vezama.

Prema ovom viralnom trendu, ljubavni odnosi porede se sa suncokretima koji se okreću prema suncu. Ideja je da ljude prirodno privlače osobe uz koje se osjećaju voljeno, sigurno i prihvaćeno. U toj simbolici jedna osoba predstavlja “suncokret”, a druga “sunce”, odnosno izvor topline i emocionalne stabilnosti.

Dio teorije koji je posebno osvojio korisnike društvenih mreža odnosi se na tvrdnju da se suncokreti, kada sunce zađe, okreću jedni prema drugima. U romantičnom značenju, to predstavlja vezu u kojoj partneri jedno drugome postaju oslonac kada nastupe teški trenuci.

Ipak, naučna pozadina ove tvrdnje nije toliko romantična. Mladi suncokreti zaista prate kretanje sunca, ali tvrdnja da se zreli suncokreti noću okreću jedni prema drugima nema naučnu potvrdu.

Uprkos tome, teorija suncokreta postala je popularna jer govori o potrebi za odnosima u kojima ljubav nije samo u lijepim trenucima, nego i u spremnosti da neko ostane uz vas kada je najpotrebnije.

Upravo zbog te poruke, običan cvijet postao je jedan od najnovijih simbola ljubavi na društvenim mrežama.