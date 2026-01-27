Francuska zabranjuje društvene mreže mlađima od 15 godina

Francuski zakonodavci usvojili su zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, mjeru koju predsjednik Emmanuel Macron vidi kao odgovor na prekomjerno vrijeme koje djeca provode pred ekranima. Donji dom parlamenta izglasao je zakon sa 130 glasova za i 21 protiv tokom noćne sjednice, čime je otvoren put da se tekst uputi Senatu na daljnje razmatranje.

Macron je glasanje ocijenio važnim iskorakom u zaštiti djece i tinejdžera, naglašavajući da emocije mladih ne smiju biti predmet manipulacije digitalnih platformi i algoritama. Zakon predviđa i zabranu mobilnih telefona u srednjim školama, a Francuska bi tako postala druga zemlja koja uvodi ovakva ograničenja, nakon australijske odluke iz decembra.

Kako su društvene mreže postajale sve prisutnije, rasla je i zabrinutost zbog njihovog uticaja na razvoj djece i mentalno zdravlje. Vlasti planiraju da se nove mjere primjenjuju od početka školske 2026. godine za nove korisničke račune, dok bi postojeći morali biti deaktivirani ako ne ispunjavaju starosne uslove.

Bivši premijer Gabriel Attal izjavio je da očekuje usvajanje zakona u Senatu do sredine februara, kako bi zabrana mogla stupiti na snagu 1. septembra, uz dodatni rok platformama do kraja godine za prilagođavanje postojećih računa.