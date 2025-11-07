Raste broj tužbi i krivičnih prijava zbog komentara i govora mržnje na društvenim mrežama, što potvrđuju statistike i presude, kao i skok krivičnih prijava nakon kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj. Tužilaštvo BiH je od 2021. do maja 2024. evidentiralo oko stotinu predmeta zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, negiranja genocida i veličanja zločinaca, podignuto je pet optužnica i donesena jedna presuda.

U javnom prostoru već se bilježe konkretne sudske odluke koje se direktno odnose na online komentare. Sud BiH je 25. jula 2024. izrekao uslovnu kaznu zbog Facebook komentara koji je, prema optužnici, izazvao nacionalnu mržnju, čime je potvrđeno da se digitalni tragovi sve češće pretvaraju u dokaz u sudnici.

Širi kontekst pokazuje porast prijava i incidenata povezanih s govorom mržnje. OSCE-ov Monitor mržnje kontinuirano dokumentuje trendove i reakcije institucija, uz napomenu da se bilježe i incidenti koji ne dostižu krivični prag, što ipak ilustrira opterećenje sistema i okruženje u kojem nastaju online komentari koji kasnije postaju predmet postupaka.

Poseban potisak porastu broja predmeta dao je i normativni zaokret u Republici Srpskoj, gdje je kleveta ponovo krivično djelo, pa tužilaštva bilježe trocifren broj prijava. Do juna 2025. u RS je prijavljeno najmanje 206 slučajeva krivične klevete, dok su pojedina tužilaštva prijavila više od 150 pristiglih prijava, što govori o naglom prilivu predmeta koji su često nastali iz online objava i medijskih sadržaja.

U praksi to znači da su komentari i govor mržnje na društvenim mrežama postali sve češći izvor pravnih rizika, a istovremeno se vidi jaz između rasta broja prijava i sporijeg pretakanja tih prijava u presude.

Važno je naglasiti da govor mržnje na društvenim mrežama više nije samo pitanje moderacije i platformskih pravila, nego pravna činjenica koja ima posljedice, što pokazuju i presude u predmetima te stotine prijava za klevetu u RS. Time se potvrđuje da je trend rasta stvaran, a da će naredni period vjerovatno donijeti i veći broj okončanih postupaka, uključujući i predmete zbog komentara i govora mržnje na društvenim mrežama.