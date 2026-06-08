Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 09.06.2026. godine (utorak) na području:

Grada Tuzle u ulici Slavinovićkog odreda 1992 u vremenu od 12:00 do 14:00 sati. Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Grada Živinica u naselju Šerići Rijeka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 10.06.2026. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama Bukinjska i Rudnička u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ševar, Hasanbašići, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Mehmedinovići i Bosanska Poljana u vremenu od 09:00 do 14:15 sati,

– u naseljima Demirovići i Breze u vremenu od 09:00 do 09:15 sati i od 14:00 do 14:15 sati.