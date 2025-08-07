Halilović: Najopasniji udarac dolazi iznutra, od Bošnjaka zadojenih mržnjom

Tuzlanka Rusejla Halilović reagovala je na napade prema Ćamilu Durakoviću, poručivši da su najopasniji udarci oni koji dolaze iznutra, od pojedinaca zadojenih mržnjom prema vlastitom narodu.

Dok se nalazi na godišnjem odmoru, Tuzlanka Rusejla Halilović odlučila je javno reagirati na, kako je navela, orkestrirane napade koji su usmjereni prema Ćamilu Durakoviću. U svom obraćanju na društvenim mrežama, posebno je ukazala na lavinu negativnih komentara ispod medijskih objava, ne od očekivanih kritičara, već upravo od pojedinih Bošnjaka.

„Strašno je koliko su glasni pojedinci kada treba oblatiti svoga, dok su tihi kao miš kada treba reagovati na nepravdu i nasilje koje dolazi iz Laktaša“, poručila je Halilović, osvrćući se na, kako kaže, neutemeljene kritike koje dolaze iznutra, iz vlastitih redova. U centru njene reakcije je, između ostalog, osuda napada na Ćamila Durakovića, koji, uprkos političkom pritisku, nastavlja djelovati dostojanstveno i bez povijanja kičme.

Posebno ju je zaboljelo, navodi, što se među komentarima pojavljuju pitanja i podmetanja poput: „Savjetnik, stan, auto?“ uz insinuacije o privilegijama koje Duraković koristi. „Pa šta? Zar je zabranjeno da Bošnjak živi dostojanstveno i časno dok pošteno obavlja svoj posao?“, upitala je, naglašavajući da su sve njegove beneficije u skladu sa zakonom.

Halilović se pita gdje su bili ti isti kritičari kada su, kako kaže, otimane državne milijarde ili kada su politički predstavnici iz RS-a koristili svoje pozicije za ličnu korist.

„Najopasniji udarac dolazi iznutra, od Bošnjaka zadojenih vlastitom mržnjom prema svome narodu“, poručuje Halilović. Takvi udarci, zaključuje, znaju biti bolniji i štetniji od onih koji dolaze iz političkog centra moći u Banjoj Luci.

Na kraju, izražava vjeru da Ćamil Duraković neće posustati, kao ni oni koji jasno prepoznaju političku pozadinu cijele situacije, ali upozorava da „šteta koju nam nanose naši jeftini dušmani iz komentara često je veća od one koju pokušavaju nanijeti političke kabadahije“.