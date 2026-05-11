Duraković pozvao Schmidta da nametne zakon o državnoj imovini BiH

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika Christiana Schmidta da upotrijebi bonska ovlaštenja i nametne zakon kojim bi se uredila raspodjela državne imovine u Bosni i Hercegovini.

Duraković smatra da za takvu odluku postoji čvrst pravni osnov, pozivajući se na presude Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine.

Kako je naveo, Ustavni sud BiH je u više predmeta, među kojima su U-1/11, U-8/19, U-9/19 i U-4/21, utvrdio da je BiH, kao pravni sljednik Socijalističke Republike BiH, vlasnik državne imovine. To se, između ostalog, odnosi na poljoprivredno zemljište, rijeke, šume i šumsko zemljište.

Duraković je poručio da te presude nisu osnova za političke pregovore, nego pravna činjenica koju svaki budući zakon mora poštovati.

Prema njegovom stavu, prihvatljivo rješenje trebalo bi se zasnivati na funkcionalno-teritorijalnom modelu. To bi značilo da država BiH zadržava vlasništvo nad imovinom potrebnom za izvršavanje svojih ustavnih nadležnosti, kao i nad imovinom koju je Ustavni sud definisao kao državnu.

S druge strane, entiteti bi mogli upravljati i koristiti imovinu na svojoj teritoriji, ukoliko ona ne pripada kategorijama koje su utvrđene kao državna imovina.

Duraković je posebno naglasio da se mora praviti razlika između vlasništva i upravljanja. Kako je istakao, entiteti mogu upravljati šumama i koristiti ih u ekonomskom smislu, ali se formalno vlasništvo određuje pravnim osnovom, a ne činjenicom ko imovinom trenutno upravlja.

Upozorio je i na procesni rizik, navodeći da odluke visokog predstavnika donesene bonskim ovlaštenjima ne podliježu kontroli Ustavnog suda BiH.

Prema njegovim riječima, eventualno nametanje zakona kojim bi šume, rijeke i poljoprivredno zemljište bili preneseni na entitete moglo bi neutralisati ranije presude Ustavnog suda BiH, bez mogućnosti domaćeg pravnog osporavanja.

Duraković je upozorio i da svako rješenje koje ne bi predvidjelo poništavanje transakcija provedenih suprotno zabrani raspolaganja od 2005. godine do danas, zapravo retroaktivno legalizuje ranija raspolaganja imovinom u Republici Srpskoj.