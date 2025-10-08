Duraković podnio krivičnu prijavu zbog murala Ratku Mladiću u Banjoj Luci

Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković podnio je jučer prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog murala Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina, oslikanom u centru Banje Luke.

Duraković je Feni kazao kako je prijava već bila pripremljena te se samo čekao njegov potpis kako bi bila upućena Tužilaštvu BiH.

– Prijava je bila spremna mnogo ranije, samo se čekalo da potpišem, jer sam zbog bolovanja bio odsutan. Potpisali smo i uputili krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH za NN osobu i za odgovornu osobu, odnosno gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koji je u javnom nastupu rekao da neće ukloniti taj mural – kazao je Feni Duraković.

Dodao je da je sada na Tužilaštvu da primijeni odredbe Krivičnog zakona BiH na cijelom njenom teritoriju.

– Krivični zakon je eksplicitan u tome da je čak i postavljanje murala i veličanje ratnih zločanaca krivično djelo. Osnova apsolutno ima, tako da ostaje da vidimo šta će se desiti po tom pitanju – kazao je Duraković.

Napomenuo je da je mural oslikan u Banjoj Luci na objektu gdje se nalazi javna narodna kuhinja.